LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Moskou kondigt tijdelijk staakt-het-vuren aan in twee steden - Oekraïense regering beschuldigt Russische soldaten van verkrachtingen

ONZE OPINIE. Heeft Europa wel een plan voor de oorlog in Oekraïne?

Poetin liet donderdagavond weten dat alles “volgens plan” verloopt. Een boodschap die in het Westen schamper wordt onthaald. Wij halen het hart op bij elke Russische tank die buitgemaakt wordt, elke soldaat die capituleert en elke rijke Rus wiens superjacht in beslag genomen wordt. Maar als het plan van Poetin af en toe hapert, moeten we onszelf vooral de vraag stellen of wij überhaupt een plan hebben. In dit vreselijke schaakspel moet Europa dringend meer zetten vooruit gaan denken. Als we niet militair willen ingrijpen, wat is dan wel ons plan?

6:27