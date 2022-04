LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Moskou claimt honderden militaire doelwitten in Oekraïne te hebben bestookt

Het Russische leger heeft naar eigen zeggen met raketten en artillerievuur honderden militaire doelwitten in Oekraïne getroffen. Woordvoerder Igor Konasjenkov zei ook dat 120 Oekraïense strijders “zijn uitgeroeid”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.