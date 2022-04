LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Moskou beweert Marioepol te hebben veroverd, Zelensky dreigt onderhandelingen te stoppen als laatste soldaten gedood worden

De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt opnieuw onder vuur. Er waren verschillende explosies in de wijk Darnytsia en ook een Oekraïense militaire fabriek in een van de buitenwijken van de hoofdstad is onder vuur genomen. Bovendien claimt het Russische ministerie van Defensie de Oekraïense havenstad Marioepol “geheel te hebben schoongeveegd”. Oekraïens president Volodymyr Zelensky waarschuwde eerder vandaag al: als de Russen de laatste Oekraïense soldaten in Marioepol zouden doden, dan zal dat een einde betekenen aan de vredesonderhandelingen met Moskou. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.