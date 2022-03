LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Moraal Russische soldaten is laag” - Oekraïne beschuldigt Rusland opnieuw van gebruik fosforbommen

Shanghai lijkt wel spookstad door zeer strenge lockdown

Op nieuwe dronebeelden lijkt de Chinese metropool Shanghai wel een spookstad. De nieuwe omikronsubvariant zorgt voor een golf aan besmettingen waardoor de stad in lockdown is gegaan. Zondag werden er 3.500 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is 70 procent van alle besmettingen in China. Tot voor kort werd Shanghai gespaard, maar op dit moment is er sprake van de grootste uitbraak sinds Wuhan in 2020.

29 maart