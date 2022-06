LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Mogelijk 40.000 doden onder de Russische soldaten tegen juli, volgens Zelensky - “Russen maken zich op voor langere strijd”

Russische troepen delen Russische paspoorten uit in zuiden Oekraïne

Russische troepen delen vanaf zaterdag Russische paspoorten uit in Zaporizja, een regio in het zuidoosten van Oekraïne, en in Cherson in het zuiden van het land. Wie een Russisch paspoort ontvangt, wordt beschouwd als een volwaardige Russische burger. Dat heeft Vladimir Rogov van de bezettingsautoriteit in Zaporizja vrijdag aan de Russische omroep Rossiya-24 verteld. Volgens Rogov hebben meer dan 70.000 mensen in de regio een paspoortaanvraag ingediend.

