LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Moeilijk” gesprek tussen Poetin en Oostenrijkse kanselier - Oekraïens leger verwacht “heel binnenkort” Russisch offensief in oosten

Lockdown in Shanghai veroor­zaakt file van vrachtsche­pen aan Chinese havens, stad kondigt versoepe­ling aan in enkele wijken

Voor diverse Chinese havens liggen in totaal 477 bulkvrachtschepen op zee te wachten om de grondstoffen aan boord, gaande van metaalerts tot graan, aan land te brengen. Sinds Shanghai eind vorige maand op slot ging als gevolg van het stijgende aantal coronagevallen, groeit het aantal aanschuivende schepen elke dag verder aan. Shanghai heeft de coronabeperkingen in enkele wijken maandag wel versoepeld, als gevolg van groeiend ongenoegen over de heel strikte lockdown.

16:56