LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Minstens twee doden na bombardementen in woonwijken in Kiev - Zelensky bedankt vrouw die Russische nieuwsuitzending verstoorde

Nucleair conflict "binnen de mogelijkhe­den", meent VN-secretaris-generaal

In het licht van de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne sluit VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de mogelijkheid van een kernoorlog niet langer uit. Dat Rusland de afschrikkingswapens van de nucleaire legereenheden in verhoogde staat van paraatheid heeft gebracht, is een "akelige ontwikkeling", aldus de Portugees in New York.

14 maart