LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Minstens drie doden na luchtaanval op kinderziekenhuis - VK plaatst Chelsea-eigenaar Roman Abramovich op sanctielijst

IN BEELD. Zwangere vrouwen worden gewond uit vernield kinderzie­ken­huis gehaald

De situatie in Marioepol gaat van kwaad naar erger. Op hartverscheurende foto’s is te zien hoe zwangere vrouwen gewond geraakt zijn tijdens het bombardement op een kinderziekenhuis. Sommigen moesten met een brancard uit het puin getransporteerd worden. Bij de aanval vielen minstens drie doden, onder hen ook een meisje. Russische troepen nemen intussen ook delen van de stad in. Volgens adjunct-burgemeester Serhiy Orlov zijn er in Marioepol alleen al meer dan 1.200 burgerdoden gevallen. Afscheid nemen van geliefden lukt niet meer, lichamen ‘verdwijnen’ simpelweg in massagraven.

10:50