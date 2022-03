LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Minstens drie doden na luchtaanval op kinderziekenhuis - Gesprek tussen buitenlandministers Oekraïne en Rusland in Turkije gestart

De Oekraïense president Zelensky noemt de Russische aanval op een kinderziekenhuis en kraamkliniek in Marioepol "het ultieme bewijs van genocide”. Meer dan 1 miljoen kinderen zijn Oekraïne ontvlucht in de twee weken sinds Rusland de invasie in het land begon. Dat stelt UNICEF. Vandaag houden de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland vredesbesprekingen in Turkije. In Versailles komen de EU-leiders dan weer bijeen voor een top. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.