LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kremlin waarschuwt voor gelijkaardige respons na sancties tegen dochters van Poetin

Pure wanhoop van Oekraïense ouders: ze schrijven contactge­ge­vens op lichaam van hun kinderen

Een klein kind met een luier om staat met de rug naar de camera. Op het lichaam van het meisje hebben de ouders hun contactgegevens geschreven in grote letters en cijfers. In Oekraïne ‘taggen’ moeders en vaders hun kinderen voor het geval ze wees worden of zoek raken in een oorlog die niets of niemand ontziet.

5 april