LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kremlin: “Kernwapens enkel ingezet bij existentiële dreiging” - Biden: “Ik uitte mijn morele verontwaardiging over Poetin”



De Amerikaanse president Biden zegt geen beleidswijziging van de VS te hebben aangekondigd toen hij zaterdag stelde dat de Russische president Poetin “niet aan de macht kan blijven”. Hij zou hiermee alleen zijn eigen woede hebben geuit over de Russische inval in Oekraïne en is niet van plan zijn woorden terug te nemen. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn huurlingen van het bedrijf Wagner ontplooid in het oosten van Oekraïne. Volgens de Britse inlichtingendiensten zullen meer dan 1.000 manschappen naar Oekraïne gestuurd worden. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in dit liveblog.