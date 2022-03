LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kremlin: "Kernwapens enkel indien bestaan wordt bedreigd” - Biden kondigt bij bezoek aan Europa nieuwe sancties tegen Rusland aan

Bosbranden in de buurt van Tsjernobyl: vrees voor radioactie­ve rook neemt toe

In het radioactieve bos rond de kerncentrale van Tsjernobyl zijn zeven kleine bosbranden uitgebroken. Dat meldt The New York Times op basis van Oekraïense media. Het gebied is inmiddels in handen van het Russische leger en er wordt gevreesd dat radioactieve straling zich via de rook zou kunnen verspreiden.

10:03