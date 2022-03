LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kremlin: "Kernwapens enkel bij existentiële bedreiging” - “Hulpkonvooi nabij Marioepol in beslag genomen”

• Verschillende “kamikazedrones” hebben een aanval uitgevoerd in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daarbij is zeker één dode gevallen, zo heeft het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse vastgesteld.

• Volgens de VN zijn inmiddels al 925 burgers om het leven gekomen in Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie, onder wie 75 kinderen . In totaal telt de VN 2.421 oorlogsslachtoffers , onder wie de 925 doden en 1.496 gewonden. In werkelijkheid zijn de cijfers waarschijnlijk (veel) hoger. Het aantal vluchtelingen ligt op ruim 3,5 miljoen.

• De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties komt woensdag bijeen in een poging om het eens te worden over een nieuwe resolutie over de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen ook een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland aankondigen wanneer president Joe Biden in Europa is, meldt het Witte Huis vandaag.