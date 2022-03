LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kiev: Rusland levert nieuwe raketten aan Wit-Rusland

HLN Shop Van actieradi­us tot motor: vijf dingen waar je op moet letten als je een e-bike koopt

De tijd waarin elektrische fietsen uitsluitend populair waren bij 65+’ers is al lang voorbij. Vandaag is de e-bike ook hét vervoermiddel bij uitstek voor jonge pendelaars, sportievelingen en gezinnen. Bijgevolg is het aanbod quasi eindeloos. HLN Shop helpt je de juiste fiets te kiezen op basis van je noden en je budget.

26 maart