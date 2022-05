LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kiev overweegt versoepeling uitreisverbod voor mannen - Brits leger: Russische raketaanvallen treffen doel in heel Oekraïne

Rusland ziet september als einddatum voor oorlog, volgens Oekraïense inlichtin­gen­dien­sten

De oorlog in Oekraïne gaat dag 70 in. De hele wereld vraagt zich af wanneer Rusland de zogenaamde “speciale militaire operatie” wil afronden. Volgens de Oekraïense inlichtingendiensten valt de Russische ‘deadline’ van de oorlog in september. Intussen is het bang afwachten wat Vladimir Poetin van plan is op maandag 9 mei, de dag waarop de Russen traditioneel de overgave van de Duitse nazi’s in 1945 vieren.

4 mei