LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Hongarije betaalt Russisch gas met roebels - Zelensky richt blik op de toekomst

Singapore geeft doodstraf aan drugssmok­ke­laar met mentale beperking

Een rechtbank in Singapore heeft een Maleisische drugssmokkelaar met een mentale beperking geëxecuteerd. Nagaenthran Dharmalingam zat al meer dan tien jaar in de dodencel voor een poging om ongeveer drie eetlepels heroïne Singapore binnen te brengen. Zijn zaak is zeer controversieel omdat een medisch deskundige had vastgesteld dat hij een IQ van 69 had, maar de regering hield vol dat hij “duidelijk de aard van zijn daden begreep”.

27 april