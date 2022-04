LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Hongarije betaalt Russisch gas in roebels - Poolse premier vraagt EU-geld voor opvang Oekraïense vluchtelingen

“Lid van Britse conserva­tie­ve partij keek naar porno tijdens vergade­ring in parlement”

Een parlementslid van de Britse conservatieve partij is betrapt op het bekijken van porno in het Lagerhuis door twee collega’s op de rij achter hem. De disciplinaire dienst van de partij is een onderzoek gestart naar het ongepaste gedrag.

27 april