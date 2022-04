LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Honderd lichamen gevonden in regio Soemy na terugtrekking Russische troepen

“Ik zit vol haat, vol woede en vol bitterheid”: dit is de man (62) naar wie politie zoekt na schietpar­tij in metro New York

De politie van New York heeft een verdachte geïdentificeerd van de schietpartij in een metrostation in Brooklyn gisteren. Het gaat om Frank James, een 62-jarige man die tientallen video’s online plaatste met lange tirades over onder andere dakloosheid en de New Yorkse burgemeester Eric Adams. Speurders vonden de kredietkaart van de man in het metrostation, en ook de sleutels van een bestelwagen die door Frank James was gehuurd en vlak bij het metrostation was achtergelaten. Dit weten we nog meer over de mogelijke verdachte.

15:52