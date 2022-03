LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Hoge Russische generaal gedood” volgens Oekraïne - Rusland dreigt met toedraaien gaskraan naar Europa

Rusland heeft opnieuw een lokaal staakt-het-vuren afgekondigd in meerdere steden in Oekraïne. Dat moet vandaag om 10 uur Russische tijd (8 uur Belgische tijd) ingaan en de evacuatie van Oekraïense burgers via zogenoemde humanitaire corridors mogelijk maken. Het gaat om de steden Kiev, Charkiv, Marioepol, Soemy en Tsjernigov. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.