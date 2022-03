LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Groot-Brittannië plaatst raketafweersysteem in Polen - Kremlin: “Verenigde Staten hebben vroeger zelf burgers gebombardeerd”

Oekraïne: “Verschil­len­de burgerdo­den bij Russische aanval op Marioepol” - Biden noemt Poetin voor het eerst oorlogscri­mi­neel

Volgens ‘The Washington Post’ zijn Oekraïense strijdkrachten een tegenoffensief gestart in de buurt van Kiev en andere belangrijke steden die door de Russen worden aangevallen. Onder meer Marioepol werd vandaag door Russische bombardementen getroffen. Daarbij werd een theatergebouw geraakt dat dienst deed als schuilplek voor een duizendtal burgers. Volgens de autoriteiten is het onzeker of er overlevenden zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft nogmaals met aandrang aan de NAVO en de VS gevraagd om een no-fly zone in te stellen. Herlees hier de ontwikkelingen van woensdag 16 maart.

