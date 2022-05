LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Geen oorlogsverklaring en geen algehele mobilisatie tijdens toespraak president Poetin op 9 meiparade: "Westen bereidde invasie voor”



Vandaag, 9 mei, vieren de Russen de Dag van de Overwinning waarmee de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. In zijn toespraak verklaarde president Vladimir Poetin dat de Russische militairen in de Donbas strijden voor de veiligheid van het land. Echt grote aankondigen, zoals een oorlogsverklaring aan Oekraïne of een algemene mobilisatie, kwamen er niet. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.