LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Fins parlement keurt aanvraag NAVO-lidmaatschap goed - Rusland: “265 Oekraïense strijders van Azovstal hebben zich overgegeven”

Van volledig bedekt tot ontblote borsten: Franse stad Grenoble schaft verbod op boerkini en monokini in publieke zwembaden af

Het stadsbestuur van Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk, heeft besloten om het dragen van een boerkini - een zwempak dat het volledige lichaam en het hoofd bedekt - toe te staan in alle publieke zwembaden. Burgemeester Éric Piolle benadrukt dat er geen verbod bestaat om religieuze kledij te dragen in het openbaar, “en dat geldt dus ook in het zwembad”. Ook voor vrouwen die net veel minder om het lijf willen hebben kwam er goed nieuws. Zo zal eveneens de monokini - waarbij het bovenlichaam ontbloot is - toegestaan worden. De kwestie zorgde al voor heel wat commotie in het land.

12:19