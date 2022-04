LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Ex-aanklager Internationaal Strafhof wil arrestatiebevel voor Poetin - Litouwen draait gaskraan uit Rusland dicht

In totaal zijn vrijdag 6.266 mensen via humanitaire corridors uit Oekraïense steden geëvacueerd, meldt een Oekraïense regeringsfunctionaris. Daaronder bevonden zich 3.071 mensen die de belegerde havenstad Marioepol hadden verlaten. Rusland beschuldigt Oekraïne er ondertussen van een oliedepot in het Russische Belgorod te hebben aangevallen, maar Oekraïne ontkent dat. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.