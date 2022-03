LIVE OORLOG OEKRAÏNE. EU waarschuwt voor hongersnood - Zelensky wil “zinvolle” gesprekken met Moskou

In een gesprek met de Turkse president Erdogan heeft Poetin volgens de BBC zijn eisen voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne op tafel gelegd. Eerder werd al bekend dat een ontmoeting tussen Poetin en de Oekraïense president Zelensky in de komende weken tot de mogelijkheden zou behoren. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.