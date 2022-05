LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “EU komt met olie-embargo tegen Rusland” - Zelensky: Russische aanvallen op spoorwegen teken van zwakte

De Europese Commissie bereidt een zesde sanctiepakket voor, waar een verbod op de import van Russische olie onderdeel van is. Dat melden bronnen in Brussel. Vandaag vindt overleg plaats over de nieuwe sancties. Weerstand van lidstaten die afhankelijk zijn van de Russische exporten zouden meer tijd krijgen om over te schakelen op alternatieve leveranciers. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt de aanvallen van Moskou op de spoorwegen in Oekraïne een “teken van zwakte”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.