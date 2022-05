LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Erdogan: "Turkije zal NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland niet goedkeuren”

Bewaker gaat vuurge­vecht aan met schutter in supermarkt, maar botst op kogelvrij vest: “Papa is gestorven als een held”

Bij de schietpartij in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo (New York) is bewaker Aaron Salter omgekomen. Als voormalige agent ging hij een vuurgevecht aan met Payton Gendron. Minstens één schot trof doel, maar de kogelvrije vest van de dader deed de impact teniet. Daarna werd Salter zelf doodgeschoten. “Hij is gestorven als een held”, weet zijn zoon. In totaal vielen er tien doden en drie gewonden.

