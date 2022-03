LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Eerste ministers Polen, Tsjechië en Slovenië naar Kiev voor gesprek met Zelensky - Burgemeester Kiev stelt avondklok in

De geschiede­nis van de atoombom. “Uranium leveren? Hoeft niet. Het is er al. En u kan het meteen hebben”

Vladimir Poetin dreigt in het geval van westerse inmenging in het Oekraïense conflict met “gevolgen die we nog nooit gezien hebben”. Een impliciete dreiging met het inzetten van kernwapens. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian herinnert Poetin eraan dat de NAVO ook een kernmacht is. Wanneer, hoe en waarom werd de atoombom eigenlijk ontwikkeld? En welke belangrijke rol speelde ons land daarin?

