LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Doden en gewonden na raketbeschietingen in Donbas - Kiev overweegt versoepeling uitreisverbod voor mannen

Belgisch kind (4) door ouders dood aangetrof­fen in zwembad in Portugal

Een jongen van 4 jaar met de Belgische nationaliteit is dinsdagavond verdronken in een zwembad in het dorp Quinta da Barca (Esposende), op zo’n 50 kilometer van de stad Porto. Dat heeft de Portugese politie bevestigd aan HLN. Het waren de ouders die de jongen in het zwembad aantroffen. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, maar bleek overleden.

4 mei