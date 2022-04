LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Dode bij bombardement op wapenfabriek in Kiev - Gouverneur Loehansk: “Tienduizenden Russische troepen in aantocht”

Chinese taikonau­ten na recordver­blijf van zes maanden in ruimte weer op Aarde

Drie Chinese taikonauten zijn na een recordverblijf in de ruimte weer op Aarde geland. De capsule met taikonaute Wang Yaping en haar twee mannelijke collega's Zhai Zhigang en Ye Guangfu kwam vanochtend (plaatselijke tijd) aan in de Gobiwoestijn in het noordwesten van China. De landing werd live uitgezonden op de Chinese staatstelevisie.

4:56