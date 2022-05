LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Commissie wil olie-embargo in Europees sanctiepakket” - Russen nemen Lviv, nabij Poolse grens, onder vuur

Oksana verliest beide benen nadat ze op Russische landmijn trapte, haar huwelijks­dans grijpt naar de keel

Klappen genoeg om te incasseren, maar de geest valt niet te breken. Oksana verloor ruim een maand geleden haar beide benen nadat ze op een Russische landmijn trapte. Nu is ze in het ziekenhuis ondanks al het fysieke leed toch in het huwelijksbootje getreden. De dans die ze met haar partner uitvoerde, zorgde voor het nodige kippenvel.

3 mei