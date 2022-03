LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Burgers in Marioepol drinken water uit regenplassen” - Gouverneur Tsjernihiv: "53 burgerdoden op één dag”

Oekraïense spoorbaas bracht al 2,5 miljoen mensen in veiligheid en laat treinen nog altijd rijden: “We moeten Russen die ons opsporen te snel af zijn”

De 37-jarige Oleksandr Kamyshin is in vredigere tijden een Oekraïense spoorbaas, maar functioneert nu meer als een soort van directeur oorlogoperaties. Hij is zo een van de belangrijkste figuren van zijn land geworden, waardoor hij zijn vrouw en twee zoontjes al drie weken niet meer gezien heeft. Daarbovenop is hij ervan overtuigd dat de Russen hem willen vermoorden en probeert hij ze te snel af te zijn. Dat vertelt hij aan de BBC en aan CNN.

16 maart