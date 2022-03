LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Burgemeester Kiev: “Russen zullen centrum bombarderen” - Oekraïne vertraagt vredesonderhandelingen volgens Poetin

“Ruim duizend mensen schuilden in theater”, Zelensky vergelijkt belegering Marioepol met beleg van Leningrad door nazi’s

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich in zijn dagelijkse toespraak tot het Russische volk gericht. "Hoe verschilt de belegering van Marioepol met Leningrad?", vroeg Zelensky, verwijzend naar de stad die nu bekend is als Sint-Petersburg en in de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland jarenlang werd geblokkeerd. Ook noemde hij Rusland "een terroristische staat". In het theater in Marioepol dat vermoedelijk het doelwit was van een Russisch bombardement schuilden meer dan duizend mensen, volgens burgemeester Vadim Boitsjenko. Hij sprak van “een nieuwe tragedie”.

17 maart