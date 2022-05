LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Brusselse burgemeester Philippe Close in Oekraïne - Ruim kwart minder gas vanuit Rusland ten opzichte van vorig jaar

Bij een Oekraïense aanval op het kwartier van de Russische legerstaf in de stad Izjoem zijn volgens Kiev meerdere mensen gedood, onder wie hoge officieren, aldus een raadgever van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Anton Herasjtsjenko. Daarnaast heeft een groep burgers dit weekend het belegerde complex van de staalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol kunnen verlaten. Het zou om 25 personen gaan, onder wie zes kinderen jonger dan 14 jaar. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.