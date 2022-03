LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Brand in kerncentrale van Zaporizja na Russische aanval” - VN verwachten tot 10 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa in het zuidoosten van Oekraïne, woedt een brand. Dat bevestigt een woordvoerder van de kerncentrale aan het Franse persbureau AFP. Volgens de lokale burgemeester is het vuur ontstaan na een aanval van Russische grondtroepen. De Verenigde Naties verwachten tot tien miljoen bijkomende vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volg alle laatste ontwikkelingen in dit liveblog.