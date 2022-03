LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Brand in kerncentrale van Zaporizja na Russische aanval: “Geen verandering in stralingsniveaus” - VS leggen ‘hotline’ met Rusland in

Frankrijk neemt superjacht van Poe­tin-vertrouwe­ling in beslag net voor het haven wilde verlaten

De Franse douane heeft een jacht in beslag genomen van de topman van het Russische oliebedrijf Rosneft, Igor Setsjin. Het jacht lag in de haven van La Ciotat in de buurt van Marseille voor herstellingen en is officieel eigendom van Rosneft waarin Setsjin de grootste aandeelhouder is. Maar douanebeambten merkten dat het schip zich opmaakte om weg te varen en grepen in.

3 maart