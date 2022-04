LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Biden hekelt “zware oorlogsmisdaden” in Oekraïne - Poetin noemt gruwel in Boetsja “grove en cynische provocatie” van Kiev

De hoogste militaire functionaris in de VS, generaal Mark Milley, heeft zich uitgesproken voor het vestigen van permanente bases in NAVO-landen in Oost-Europa. Milley verwacht “sowieso voor enige tijd” een grotere aanwezigheid van de VS in de regio, nu volgens hem de duur van het conflict in Oekraïne “vermoedelijk in jaren zal moeten worden gemeten”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.