LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Biden beschuldigt Poetin van genocide in Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische wreedheden in Oekraïne voor het eerst met volkenmoord in verbinding gebracht. Hij verwees naar de Russische president Vladimir Poetin als een dictator die de oorlog verklaart en genocide pleegt. De Amerikanen hebben volgens buitenlandminister Blinken “geloofwaardige informatie” dat Rusland mogelijk “chemische middelen” gebruikt bij zijn offensief om de belegerde Oekraïense stad Marioepol in te nemen. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.