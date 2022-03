LIVE OORLOG OEKRAÏNE. België bestelt wapens voor Oekraïne - President Zelensky: “Voor sommigen zijn diamanten die in Antwerpen verkocht worden belangrijker”

Stroom wordt tien uur per dag onderbro­ken in Sri Lanka

Sri Lanka sluit de elektriciteit in het hele land sinds woensdag tien uur per dag af vanwege een vertraging van de waterkrachtcentrales en een nijpend tekort aan brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners gaat door de ergste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948, door een gebrek aan buitenlandse deviezen om de import te betalen.

30 maart