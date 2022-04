LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Baby en moeder gestorven bij raketaanval in Odesa - “Russisch leger stuit op sterk verzet in de Donbas”

• De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is bezig zijn leden van de speciale rapportagecommissie in Oost-Oekraïne vrij te krijgen. “Een aantal waarnemers van hun vrijheid is beroofd in Donetsk en Loehansk”, aldus de verklaring. De organisatie voegde eraan toe op dit moment geen verdere details te kunnen geven.