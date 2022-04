LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Al zeker 142 Oekraïense kinderen om het leven gekomen - Pro-Russische separatisten ontkennen gifgasaanval in Marioepol

• Het Verenigd Koninkrijk probeert te verifiëren of de informatie over het gebruik van mogelijke chemische wapens door de Russen in de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol klopt. Dat maakte het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. De Oekraïense president Zelensky wilde de informatie vooralsnog niet bevestigen, maar hij herhaalde maandagavond wel dat zijn land over niet genoeg wapens beschikt om de slag om Marioepol te kunnen winnen.