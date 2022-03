LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Al minstens 79 kinderen gedood en meer dan 100 gewond”- Russen naderen tot op 25 km van Kiev - “Moskee waar 80 mensen schuilen gebombardeerd in Marioepol”

IN KAART. Zo ver staat de Russische invasie van Oekraïne

Na de mislukte vredesgesprekken gisteren heeft Rusland meteen actie ondernomen. Ze hebben drie nieuwe steden aangevallen in Oekraïne. En zo blijven de gevechten in speltempo uitbreiden. In bovenstaande video brengen VTM NIEUWS-journaliste en oud-kolonel Roger Housen de Russische invasie in kaart.

11 maart