LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Al 35 doden gemeld nadat 30 raketten inslaan op militaire basis bij Lviv - Trein die evacuatie uitvoerde beschoten

Directeur van grootste luchtvaart­maat­schap­pij van Rusland stapt op en verlaat het land: "Oude leven is voorbij”

De algemeen directeur van Aeroflot, de grootste luchtvaartmaatschappij van Rusland, heeft zijn baan opgezegd en het land verlaten. "We hebben Rusland verlaten, ik heb Aeroflot verlaten. Het oude leven is voorbij", zo meldde Andrej Panov zaterdag via Facebook. Onduidelijk is of hij daarbij verwijst naar de Russische inval in Oekraïne.

12 maart