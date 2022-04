LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Al 2500 à 3000 Oekraïense militairen gesneuveld” - Zelensky blijft aandringen op boycot Russische olie

Amerikaan­se FDA keurt eerste ademtest goed voor opsporing Covid-19: binnen 3 minuten resultaat

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft via een spoedprocedure voor het eerst groen licht gegeven voor het gebruik van een ademtest waarmee het coronavirus kan worden opgespoord. Via de test kan in minder dan 3 minuten worden aangetoond of iemand Covid-19 heeft.

15 april