LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Al 16 doden en nog meer dan 40 vermisten na Russisch bombardement op winkelcentrum

Na de raketaanval op een winkelcentrum in de stad Krementsjoek, in het centrum van Oekraïne, zijn er nog meer dan veertig personen als vermist opgegeven. Dat meldde het Oekraïense parket vannacht. Er is voorlopig sprake van zestien dodelijke slachtoffers, maar dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. Rusland zelf heeft nog niet gereageerd. De aanval wordt internationaal scherp veroordeeld. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg verklaarde gisteren dat de NAVO haar snelle reactiemacht wil uitbreiden van 40.000 militairen tot meer dan 300.000. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.