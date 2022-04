LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Akkoord over humanitaire corridor uit Marioepol

Ruim vijf miljoen Oekraïeners hebben het land inmiddels ontvlucht. Dat becijfert de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ondertussen is het Russische offensief in Oost-Oekraïne in volle gang: vooral in havenstad Marioepol is de situatie schrijnend. In een videoboodschap noemde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de situatie daar “zo moeilijk als maar kan”. Russische troepen hebben voor vandaag opnieuw een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd in de stad. Ook wordt weer een humanitaire corridor ingesteld voor burgers in de omsingelde staalfabriek Azovstal. Soldaten krijgen de kans zich over te geven. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.