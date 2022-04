LIVE OORLOG OEKRAÏNE. 57 lijken gevonden in massagraf in Boetsja - Zelensky beschuldigt Rusland van “genocide” in Oekraïne

Wat u moet weten om mee te zijn:

• De Oekraïense militairen hebben de controle over de hele regio rond Kiev heroverd. De Russische troepen zijn volledig teruggetrokken uit de steden in de buurt van de hoofdstad. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky lieten de terugtrekkende Russen echter een “complete ramp” achter, hij beschuldigt Rusland van “genocide”. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van oorlogsmisdaden. In Boetsja is een massagraf ontdekt met 57 lijken in.

• Deze ochtend werden een zestal explosies waargenomen nabij de zuidelijke Oekraïense havenstad Odesa, zo wordt aan onze redactie bevestigd door een bron ter plaatse. Het zou gaan om een mogelijke aanval op een olieopslag met zeker twintig industriële opslagtanks.

• Rusland heeft mondeling belangrijke Oekraïense voorstellen aanvaard. Dat zegt David Arachamia, hoofdonderhandelaar van Oekraïne in de vredesbesprekingen met Rusland. Hij voegde eraan toe dat Kiev nu op schriftelijke bevestiging wacht. Arachamia zegt bovendien dat Rusland heeft aangegeven dat de ontwerpdocumenten voor een vredesakkoord in een dermate gevorderd stadium verkeren dat direct overleg tussen president Zelensky en zijn Russische ambtgenoot Poetin mogelijk is.

• Het Russische leger zegt vandaag vluchtroutes te openen voor buitenlanders die weg willen uit de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol.