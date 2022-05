LIVE OORLOG OEKRAÏNE. 44 lichamen gevonden onder puin van gebouw dat in maart instortte - VN: "Meer dan 300 illegale executies ten noorden van Kiev”

Minister Kitir aanschouwt leed van Palestij­nen in vluchtelin­gen­kamp Oost-Jeruzalem: “Mensen moeten vechten voor hun basisrech­ten”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft vandaag, op de eerste dag van haar bezoek aan de bezette Palestijnse gebieden, het programma al naar haar hand gezet. De Vooruit-minister drong onverwachts aan om de toestand in het vluchtelingenkamp Shuafat, het grootste van Oost-Jeruzalem, met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Dat is geen evidentie: het kamp is omgeven door de beruchte scheidingsmuur en enkel toegankelijk via een Israëlisch checkpoint.

9 mei