LIVE OORLOG OEKRAÏNE. 344 personen uit Marioepol en omgeving in veiligheid gebracht

“Seriemoor­de­naar heeft het in Spanje op homoseksue­len gemunt”

In Spanje is volgens de politie een seriemoordenaar actief die het op homoseksuelen heeft gemunt. Hij zou al minstens vier mannen gedood hebben in de stad Bilbao. Dat meldt onder meer de krant ‘El Mundo’ op gezag van de autoriteiten in het Baskenland.

4 mei