LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "20.000 Russische soldaten gesneuveld sinds begin invasie” - Rusland gaat aanvallen op Kiev opschalen

• Lokale media meldden in de nacht van donderdag op vrijdag ontploffingen in of rondom hoofdstad Kiev en in het zuidelijk gelegen Cherson. Volgens persbureau Reuters gaat het om de meest significante explosies in Kiev sinds de terugtrekking van de Russische troepen vorige maand. Wat er precies geraakt wordt, is niet duidelijk. Voorafgaand aan de explosies klonk in vrijwel alle Oekraïense regio’s het luchtalarm.