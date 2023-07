LIVE. Ook Griekse eilanden Evia en Corfu door brand getroffen - Vlucht met uit Rhodos geëvacueerde Belgen en Nederlanders landt op Schiphol

Armeense premier acht kans groot op nieuwe oorlog met Azerbeid­zjan

Volgens de Armeense eerste minister Nikol Pachinian is er in de enclave Nagorno-Karabach een “genocide” aan de gang onder leiding van Azerbeidzjan. Hij acht het “erg waarschijnlijk” dat er opnieuw een oorlog komt tussen zijn land en Azerbeidzjan, die allebei twisten over de controle over Nagorno-Karabach.